Нидерланды передадут Украине передвижную криминалистическую лабораторию

Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию стоимостью около шести миллионов евро. Об этом сообщил в соцсети X глава МИД страны Каспар Вельдкамп по итогам визита на Украину.

«По согласованию с министром обороны [Рубеном Брекелмансом] я подтвердил предоставление передвижной криминалистической лаборатории, включая одноразовые материалы и программное обеспечение», — написал министр.

Велдкамп добавил, что лабораторию доставят на Украину для оказания помощи в исследованиях, причем как можно скорее.

Он отметил, что во время недавнего визита на Украину встретился с генпрокурором страны Андреем Костиным. Кроме того, вместе с Брекелмансом они уверили украинское руководство в продолжении поддержки со стороны Гааги.

Ранее посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин назвал законными целями для ВС РФ истребители F-16, которые нидерландские власти передадут Украине. Дипломат добавил, что Гаага сделала шаг в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.