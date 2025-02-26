Порошенко: Украина утратила доверие США, нужно его вернуть

Украина попала в сложную геополитическую ситуацию и лишилась ключевого партнера в лице США. Необходимо вернуть доверие американцев и возобновить сотрудничество, заявил в Facebook* признанный в России террористом и экстремистом бывший украинский президент, нардеп Петр Порошенко.

Политика возмутили эмоциональные антиамериканские высказывания участников всеукраинского телемарафона. Кризис доверия между Украиной и США, по мнению Порошенко, опасен для страны. Он предупредил о тяжелых последствиях разлада и призвал восстановить отношения дипломатическим путем.

«Ситуация угрожает — G7 не смогла принять совместное заявление, США и Израиль проголосовали против украинской резолюции. Это сигнал утраты доверия, который был разрушен в последние месяцы», — сказал он.

Украина, заявил Порошенко, не имеет права игнорировать позицию своего стратегического партнера. Власти должны убедить президента США Дональда Трампа в том, что продолжение поддержки выгодно американцам. В обратном случае ключевые решения примут без участия украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский одержим удержанием власти, а не благом страны, заявил ранее бывший высокопоставленный чиновник. Он втайне мечтал пойти на второй срок.

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