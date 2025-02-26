«Не уловил сигнал». Вице-президент США резко высказался о Зеленском

Вэнс: Зеленский не хочет быстро закончить конфликт с Россией

Президент Владимир Зеленский не понял послания о необходимости как можно быстрее урегулировать конфликт на Украине. Об этом вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в интервью Daily Mail.

По данным издания, во время встречи с Зеленским в отеле в Мюнхене Вэнс настойчиво ему намекал на необходимость скорейшего завершения украинского конфликта.

«Очевидно, он так и не уловил этот сигнал», — отметил вице-президент.

Вэнс также раскритиковал президента Украины за нападки в адрес главы США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер назвал Зеленского «диктатором без выборов». Позже с осуждением президента Украины выступил американский миллиардер Илон Маск. Он посоветовал Зеленскому провести выборы в стране, чтобы его перестали считать диктатором.

На фоне резкой критики со стороны Трампа украинский лидер за один вечер с вязался с четырьмя главами европейских стран. Зеленский переговорил с главами правительств Греции, Албании, Великобритании и Нидерландов.