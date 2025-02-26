Трамп: Украине нужны миротворческие силы в приемлемой для всех форме

Президент США Дональд Трамп поддержал идею отправить на Украину миротворческий контингент. Однако он призвал учесть интересы всех участников конфликта, сообщило РИА «Новости» .

«Нам нужны миротворческие силы в форме, которая приемлема для каждого», — сказал политик.

Трамп прокомментировал публикацию The Telegraph о том, что власти Великобритании и Франции тайно обсудили отправку миротворцев на Украину после завершения конфликта с Россией. Источники газеты сообщили, что французский президент Эммануэль Макрон настроен решительно, в отличие от погрязшего в сомнениях британского премьера Кира Стармера.

Ранее Украина согласилась на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, без требования возместить 500 миллиардов долларов помощи. Однако в окончательную версию соглашения не войдет пункт о гарантиях безопасности, на котором настоял киевский режим.