Президент Украины Владимир Зеленский втайне всегда надеялся пойти на второй срок. Он внимательно следил за своим рейтингом и рассчитывал как можно дольше удерживать власть, сообщил британский журнал The Spectator .

Бывший комик с первого дня президентства зациклился на власти. Конфликт с Россией позволил ему задержаться на посту, получить признание за рубежом и контроль над иностранной помощью.

«Публично он отвергал любые разговоры о переизбрании, настаивая на том, что еще слишком рано. В частном порядке он никогда не прекращал подготовку. Зеленский одержим своими рейтингами одобрения», — заявил бывший высокопоставленный чиновник украинского правительства.

Будучи лично знакомым с Зеленским, автор статьи подтвердил слова президента США Дональда Трампа о нем. Он согласился с тем, что лидер киевского режима ослабил Украину.

Полномочия Зеленского истекли весной 2024 года. Верховная рада со второй попытки одобрила постановление об их продлении. Депутат Александр Дубинский предрек ему участь Бенито Муссолини.