Разговор Трампа и Путина завершился

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа закончился, сообщили в Белом доме. Диалог продлился почти 2,5 часа.
Беседа началась в 10:00 по североамериканскому восточному времени (17:00 по московскому). США надеются, что в результате переговоров российская сторона согласится на прекращение огня на Украине.
Трамп выйдет к прессе и даст комментарии сразу после телефонного разговора с российским президентом.
Изначально пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Трамп будут разговаривать с 16:00 по 18:00 по Москве. Он подчеркнул, что остаются нерешенными вопросы, касающиеся нормализации отношений между двумя странами и урегулирования конфликта на территории Украины. Именно эти темы будут обсуждаться в ходе встречи между Путиным и Трампом.
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