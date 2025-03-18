Стало известно, когда пройдет разговор Трампа и Путина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС.
«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — подтвердил официальный представитель Кремля.
По его словам, остаются нерешенными вопросы, связанные с нормализацией отношений двух государств и с урегулирование конфликта на Украине. Именно эти темы поднимут Путин и Трамп во время переговоров.
Американский лидер ранее заявил, что диалог по урегулированию российско-украинского конфликта достиг критической стадии. Трамп назвал крайне важным разговор с президентом России.
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