Стало известно, когда пройдет разговор Трампа и Путина

Песков: разговор Трампа и Путина пройдет с 16 до 18 часов

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС .

«Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени», — подтвердил официальный представитель Кремля.

По его словам, остаются нерешенными вопросы, связанные с нормализацией отношений двух государств и с урегулирование конфликта на Украине. Именно эти темы поднимут Путин и Трамп во время переговоров.

Американский лидер ранее заявил, что диалог по урегулированию российско-украинского конфликта достиг критической стадии. Трамп назвал крайне важным разговор с президентом России.