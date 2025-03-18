Телефонный разговор Путина и Трампа начался более часа назад

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже больше часа общаются по телефону. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Белый дом.
Беседа началась в 10:00 по Североамериканскому восточному времени (17:00 по московскому). На данный момент разговор продолжается. Соединенные Штаты надеются, что в результате переговоров российская сторона согласится на прекращение огня на Украине.
«Разговор проходит хорошо и продолжается», — сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.
Советник Трампа Майк Уолтц ранее предупредил Россию о принятии мер при отказе от перемирия. Представитель Белого дома заявил, что рассматриваются все варианты.
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