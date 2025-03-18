Телефонный разговор Путина и Трампа начался более часа назад

Белый дом: Путин и Трамп разговаривают по телефону больше часа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже больше часа общаются по телефону. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Белый дом.

Беседа началась в 10:00 по Североамериканскому восточному времени (17:00 по московскому). На данный момент разговор продолжается. Соединенные Штаты надеются, что в результате переговоров российская сторона согласится на прекращение огня на Украине.

«Разговор проходит хорошо и продолжается», — сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.

Советник Трампа Майк Уолтц ранее предупредил Россию о принятии мер при отказе от перемирия. Представитель Белого дома заявил, что рассматриваются все варианты.