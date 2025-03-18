Трамп даст комментарии прессе сразу после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе и даст комментарии сразу после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Белом доме.

Замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино сообщал в соцсети X, что по состоянию на 11:32 по восточному времени (18:32 по московскому) звонок все еще продолжается. В общей сложности два лидера общаются уже более полутора часов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Трамп будут разговаривать с 16:00 по 18:00 по Москве. Однако сам глава государства в это время находился на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей и на напоминание его главы Александра Шохина о телефонном звонке отреагировал с юмором.