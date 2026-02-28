«Поставят на колени». В США жестко раскритиковали военную операцию против Ирана

Дэвис: США и Израиль зря надеялись, что ракеты и бомбы поставят Иран на колени

Руководство США и Израиля при планировании военной операции против Ирана надеялись, что страна просто падет, но просчитались. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X .

«Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные [президентом США Дональдом] Трампом и [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск», — сказал эксперт.

Дэвис пояснил, к чему может привести неосторожность американского и израильского руководства. Они выстроили свою военную стратегию, надеясь, что несколько ракет и бомб поставят Иран на колени, но это крайне маловероятно.

Кроме того, остается вопрос, как американские власти смогут «отыграться» в сложившейся ситуации, ведь они участвовали в нападении на Иран в разгар переговорного процесса.

Ранее в Тегеране сообщили, что при бомбардировках США и Израиля погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.