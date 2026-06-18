Запад организует «цветные революции» в демократических странах с ярко выраженной сплоченной оппозицией, тратя всего несколько лет и получая значительную геополитическую выгоду. Об этом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил в статье «Известий» .

По его словам, «цветные революции» организуются извне по шаблонному сценарию. Их цель в том, чтобы сменить неугодные Западу политические режимы без прямого использования армии.

Перевороты организуются в демократических странах, где оппозиция пользуется выгодами открытого общества. Особую роль в этом процессе играют НПО. Шойгу заявил, что Запад получает колоссальные геополитические выгоды при небольших затратах.

«Временные сроки достижения этих целей сокращаются до нескольких лет, а шаблонные приемы раскачки социальной среды упрощают работу», — сказал он.

Ранее разведка сообщила об угрозе «цветной революции» в Белоруссии. Запад ищет оппозиционеров в преддверии выборов 2030 года.