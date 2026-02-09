Западные страны ищут в Белоруссии новых либеральных пассионариев с прицелом на президентские выборы 2030 года. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Окопавшиеся в Литве и Польше беглые деятели во главе с Тихановской за последние годы расписались в своем полном бессилии хоть как-то повлиять на процессы в родной стране», — добавили в СВР.

Цель западных стран — ослабить Союзное государство, чтобы России было сложнее достичь целей специальной военной операции. Однако, по данным разведки, белорусское общество в 2020 году получило достаточную прививку от цветных революций и не хочет повторить судьбу Украины, Молдавии и других стран.

Накануне журналист Роман Протасевич, который оказался сотрудником разведки, назвал белорусскую оппозицию политически инфантильной.