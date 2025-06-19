Ракета Ирана попала в больницу «Сорока» в Израиле

Одна из ракет Ирана попала в больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева. Об этом сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ» .

«Прямое попадание в больницу „Сорока“ и дополнительные прямые попадания также в Тель-Авиве и Холоне», — заявили журналисты.

По их данным, здание больницы сильно повредилось в результате удара. Людей просят пока не приходить в учреждение.

Как отметил телеканал Al Jazeera, около 30 человек пострадали после падения иранской ракеты в больницу. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее армия Ирана впервые использовала ракету «Саджиль» для ударов по Израилю. В Корпуск стражей Исламской революции отметили, что иранские снаряды сломили израильские системы противовоздушной обороны, военные получили контроль над израильским небом.

Также военные Ирана поразили штабы разведки «Моссад» Израиля и авиабазы страны.