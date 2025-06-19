Около 30 человек пострадали после падения иранской ракеты в центре Тель-Авива

Al Jazeera: 30 человек пострадали после падения иранской ракеты в Тель-Авиве

В результате падения иранской ракеты на здание в центре Тель-Авива пострадали как минимум 30 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera .

По предварительным данным, пострадало высотное жилое здание, на месте работают экстренные службы.

Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» утром в четверг сообщило, что одна из ракет Ирана попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге Израиля.

«Прямое попадание в больницу „Сорока“, прямые попадания также в Холоне и Тель-Авиве. Данные о пострадавших неизвестны», — заявила радиостанция.

По данным источника, ракетный удар нанес серьезный ущерб, людей просят не приходить в больницу.

Утром 19 июня стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 20 ракет. Очевидцы заметили поднимающийся дым в районе Тель-Авива и на юге в районе Беэр Шевы, официальные данные о пострадавших пока что не поступали.