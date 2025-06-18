Иран впервые применил ракету «Саджиль» для ударов по Израилю

Армия Ирана при атаке на Израиль впервые использовала двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль». Запуск произвели вечером 18 июня, сообщил Корпус стражей Исламской революции.
В КСИР отметили, что Иран смог сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля.
Иранские военные также нанесли удары по штабам израильской разведки «Моссад», военной разведки и авиабазам страны. В КСИР добавили, что иранские ракетные атаки будут «эффективными и непрерывными».
Военный корреспондент Борис Рожин ранее опубликовал видео запуска ракеты с территории Ирана в направлении Израиля.
Иранские военные в минувшие выходные ударили по объектам в Израиле управляемыми тактическими баллистическими ракетами «Хадж Касем». Они могут поражать цели на расстоянии более 1,4 тысячи километров.
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