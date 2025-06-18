Иран впервые применил ракету «Саджиль» для ударов по Израилю

КСИР: Иран впервые атаковал Израиль баллистической ракетой «Саджиль»

Chen Junqing/XinHua
Фото: Chen Junqing/XinHua/www.globallookpress.com

Армия Ирана при атаке на Израиль впервые использовала двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль». Запуск произвели вечером 18 июня, сообщил Корпус стражей Исламской революции.

В КСИР отметили, что Иран смог сломить израильские системы ПВО и получить контроль над небом Израиля.

Иранские военные также нанесли удары по штабам израильской разведки «Моссад», военной разведки и авиабазам страны. В КСИР добавили, что иранские ракетные атаки будут «эффективными и непрерывными».

Военный корреспондент Борис Рожин ранее опубликовал видео запуска ракеты с территории Ирана в направлении Израиля.

Иранские военные в минувшие выходные ударили по объектам в Израиле управляемыми тактическими баллистическими ракетами «Хадж Касем». Они могут поражать цели на расстоянии более 1,4 тысячи километров. 

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