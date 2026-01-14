Работа на публику. Лавров объяснил желание Макрона связаться с Путиным

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о планах связаться с российским коллегой Владимиром Путиным является работой на публику. Такую оценку дал глава МИД Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости» .

Министр назвал несерьезными подобные высказывания о намерении что-то предложить в будущем.

«Это работа на публику, работа мегафонной дипломатии, которая никогда ни к чему хорошему не приводила», — сказал он.

Французские СМИ в декабре сообщили, что в Елисейском дворце рассматривают форматы для восстановления прямого диалога с российской стороной. Макрон уточнял, что цель контактов — достижение мира без капитуляции Украины. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин готов к возобновлению контактов.

Ранее российский лидер заявил, что безопасность страны станет условием долгосрочного мира.