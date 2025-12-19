Путин назвал условием долгосрочного мира безопасность России

Россия всегда разрешала возникающие споры только путем переговоров. Но для прекращения действующего конфликта необходимо ликвидировать первопричины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что никаких страшных требований Россия никогда на выдвигала.

«Мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров. Безусловно, я думаю, вы с этим согласитесь, нам нужно добиться устранения первопричин конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось. К этому мы и будем стремиться», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что любая страна может выбрать для себя любой способ защиты, но он не должен никому угрожать, в том числе и России.

«Что касается сотрудничества с НАТО. У нас было сотрудничество. А еще речь шла о прямом членстве в своем время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО, но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что также руководство альянса неоднократно игнорировало опасения России о расширении территории.

«Мяч на стороне западных оппонентов. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — подытожил российский лидер.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин признался, что принял компромиссы для урегулирования украинского конфликта, которые ему предложил президент США Дональд Трамп перед встречей в Анкоридже.

Он добавил, что объявил об этом во время встречи на Аляске, подчеркнув, что эти решения станут непростыми.