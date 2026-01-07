Макрон заявил о подготовке телефонных переговоров с Путиным

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путином может состояться в ближайшие недели. Об этом в эфире телеканала France 2 заявил французский лидер.

«В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — сказал французский лидер.

Он подчеркнул необходимость выстраивать процесс общения с Москвой при продолжении поддержки Киева в краткосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах Лондона и Парижа создать военные базы на территории Украины после прекращения огня.