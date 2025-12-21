В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Макроном

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Намерения французского лидера можно оценить положительно, если есть обоюдная политическая воля. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Макрон сказал о готовности беседовать с Путиным. Здесь важно вспомнить, что сказал на прямой линии президент. Он выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то можно положительно оценить», — сказал пресс-секретарь Путина.

Макрон ранее заявил, что для Европы и Украины возобновление диалога с российским президентом станет полезным. По его словам, европейцам предстоит найти способ сделать это в ближайшие недели. В июле состоялись первые переговоры между Путиным и Макроном за последние три года.