ПВО ОАЭ отразила атаку ракет и беспилотников

Утром 16 марта средства противовоздушной обороны отражали атаку иранских ракет и беспилотников в небе над ОАЭ. Об этом сообщило министерство обороны страны в соцсети Х.

«ПВО ОАЭ реагирует на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана. Министерство обороны сообщает, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и БПЛА системами ПВО», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что американский танкер загорелся недалеко от города Шарджа в ОАЭ после удара. До этого командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави сообщил о мощной атаке Израиля ракетами. Он отметил, что выпустили 30 сверхтяжелых баллистических ракет по стратегическим целям.

Также 13 марта Корпус стражей Исламской революции сообщил о новом этапе военной операции против Израиля и США. Теперь иранские военные будут действовать вместе с движением «Хезболла».