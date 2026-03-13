КСИР заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала конфликта

Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел Израиля. Командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави сообщил в соцсети X о запуске 30 сверхтяжелых баллистических ракет.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения режима», — написал Мусави.

По его словам, еще одна часть израильского неба теперь находится под контролем Ирана.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил о новом этапе боевых действий против Израиля и США. Иран теперь будет действовать совместно с движением «Хезболла».

Накануне КСИР сообщил об ударах по штаб-квартире Службы безопасности Израиля и авиабазам Увда и Пальмахим.