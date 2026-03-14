В ОАЭ американский танкер вспыхнул после удара

Танкер США загорелся у города Шарджа в ОАЭ после нанесения удара. Об этом в социальной сети X сообщил иранский телеканал Press TV.

«Танкер США подвергся удару и загорелся в Шардже», — заявили журналисты.

Информацию о возгорании танкера также подтвердило издание Tasnim. Более подробная информация о происшествии уточняется.

Днем ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил о самом мощном обстреле Израиля ракетами после начала конфликта. По его словам, военные выпустили 30 сверхтяжелых баллистических ракет по важным целям.

До этого Корпус стражей Исламской революции объявил о новом этапе боевых действий против США и Израиля. Теперь Иран начнет действовать совместно с движением «Хезболла».

КСИР заявлял об ударах по авиабазам Увда и Пальмахим, а также штаб-квартире Службы безопасности Израиля.