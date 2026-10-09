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    Путин завершил рабочую программу визита в Туркмению

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин в пятницу завершил рабочую программу визита в Туркмению и отправился из международного аэропорта Туркменбаши на самолете специального летного отряда «Россия». Об этом сообщил ТАСС.

    За два дня глава государства принял участие в двух саммитах — СНГ и Каспийском экологическом. Также Путин провел двусторонние переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

    Помимо официальных встреч, Путин поучаствовал в ряде кратких бесед с зарубежными участниками мероприятий. После завершения программы российский лидер вылетает из Туркменбаши.

    Ранее президент России указал, что страны СНГ в случае отказа от торговых барьеров способны добиться серьезных успехов. По его словам, национальные ограничения лишь тормозят рост торговли на пространстве Содружества.

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