Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать со всеми партнерами в мире

Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами по всему миру, включая США. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Мы готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими союзниками во всем мире, включая Соединенные Штаты», — сказал глава государства на встрече с китайским инженером Пэн Паем.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин за чаем обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопросы международной политики, в том числе отношения с США, ситуации вокруг Украины и Ирана.

Российский президент отмечал, что оба государства стремятся к построению более справедливого мироустройства, в основе которого лежит баланс интересов всех его участников.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Он приурочен к 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.