Путин вылетел в Россию после переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин после переговоров с американском коллегой Дональдом Трампом покидает Аляску. Он поднялся по трапу и прошел на борт своего самолета. Беседа лидеров стран продолжалась два часа 45 минут.

Пресс-служба Кремля показала прощание Путина и Трампа. Главы государств с улыбками разговаривали через переводчика, после чего пожали друг другу руки.

По итогам переговоров Путин и Трамп провели пресс-конференцию для журналистов. Российский президент выступал с речью восемь минут, главе Белого дома понадобилось четыре минуты.

Путин также пригласил Трампа в Москву. После этого американский лидер заявил, что рассчитывает на скорую встречу с ним и назвал предложение интересным.

Также президент России сообщил, что установил с Трампом очень хорошие прямые контакты.