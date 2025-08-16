Президент России Владимир Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут. Его американский коллега Дональд Трамп выступал менее четырех.

В ходе пресс-конференции Путин отметил, что за последние четыре года отношения между Россией и США «скатились до самой низкой точки».

Трамп в своем выступлении отметил, что переговоры с российским коллегой оказались продуктивными, пусть они и не по всем вопросам достигли понимания. Он также отметил команду Путина, заметив, что она почти так же популярна, как их «босс».

Он также пригласил главу Белого дома в Москву, когда Трамп заявил, что рассчитывает с ним скоро увидеться. Американский лидер назвал это предложение интересным, не исключив, что так может произойти.