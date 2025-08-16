Путин пригласил Трампа в Москву на английском

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Глава Белого дома ответил, что это интересное предложение.

Подводя итоги встречи на Аляске, Трамп заявил Путину, что рассчитывает с ним скоро увидеться.

«В следующий раз в Москве?» — с улыбкой отреагировал российский лидер на английском языке.

В ответ Трамп назвал предложение интересным, не исключив, что «может быть, и так».

В ходе пресс-конференции Путин оценил переговоры с американским коллегой как полезные и конструктивные. Он также выразил Трампу благодарность за предложение приехать на Аляску. Глава государства добавил, что минувший период оказался очень непростым для двусторонних отношений.