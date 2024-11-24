Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» в России не существует

На Украине заявили, что президент России Владимир Путин «выдумал» новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которой в реальности якобы не существует. Об этом сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Нет никаких „Орешников“ в России. <…> Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», — сказал он.

Подоляк добавил, что использование подобных вооружений «обнуляет» возможности вообще о чем-либо договориться.

Ранее советник Зеленского признался, что ядерная бомба не помогла бы ВСУ на фронте. В октябре Подоляк сообщал, что тайные приложения «плана победы» украинского лидера были посвящены ударам вглубь России с целью уничтожения важных объектов и разрушения логистики российской армии.

До этого сотрудники СБУ нагрянули к украинскому блогеру Глебу Репичу после его предупреждения, что ударом «Орешника» с ядерным зарядом можно полностью уничтожить Киев.