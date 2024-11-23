СБУ нагрянула к украинскому химику после его предупреждений об «Орешнике»

Сотрудники Службы безопасности Украины приходили к блогеру и кандидату химических наук Глебу Репичу после эфира в одном из местных телеканалов, в котором он предупредил об ужасных последствия удара российской баллистической ракетой «Орешник» по Киеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Репич заявил, что одного удара «Орешником» с ядерным зарядом хватит для полного уничтожения Киева. По его словам, хватит даже пяти блоков из шести, причем шестым можно будет уничтожить населенный пункт в пригороде.

«[После прихода СБУ] он (Глеб Репич — прим. ред.) записал блог с извинениями и заявил, что никого не хотел пугать своими прогнозами», — уточнил канал.

При этом блогер пояснил, что прокомментировал запуск российской ракеты по запросу киевского телеканала.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что СБУ засекретила информацию об ударе «Орешником» по «Южному машиностроительному заводу» в Днепропетровске.