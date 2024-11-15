В Киеве объяснили, почему не пытаются создать свое ядерное оружие

Даже если Украина сумеет сделать собственную ядерную бомбу, это не поможет ей на линии фронта. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он добавил, что у Украины подобное и не получится в обозримом будущем. При этом Подоляк отметил, что страна сейчас не занимается разработкой ядерного оружия.

Накануне украинский МИД также сообщил, что страна не планирует создавать свою ядерную бомбу, тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга.

При этом начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов допустил, что на Украине могут решиться на провокацию с ядерным топливом, которое в стране не только хранят, но и используют.