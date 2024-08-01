ФСБ показала видео отправки из Анкары заключенных для обмена на россиян

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры посадки в автобус в Анкаре заключенных в ходе обмена на россиян. На видео показали, как в автобус садились Эван Гершкович, Пол Уилан и Рико Кригер.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в тюрьмах ряда стран Североатлантического альянса.

Проведенный обмен в ЦОС назвали возможным благодаря работе государственных ведомств РФ и зарубежных партнеров.

Обмен освобожденными заключенными состоялся в турецком аэропорту. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных.

Возможность крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне анонсировал словенский телеканал N1.