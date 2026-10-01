Песков назвал клуб «Валдай» авторитетной площадкой для обсуждения актуальных тем

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — авторитетная площадка для обсуждения российской и международной повестки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге .

Он отметил, что на форумах клуба собираются ведущие аналитики, ученые и политологи, компетентные в российских и международных делах.

«Именно они обсуждают самые актуальные темы нынешней насущной повестки дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания клуба. По его словам, российский лидер сделает очень важные заявления, этой речи ждет весь мир.

Помимо пленарной сессии, президент поучаствует в панельной дискуссии. Модератором, по сложившейся традиции, будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки «Валдая» Федор Лукьянов.