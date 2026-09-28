В МИД России усомнились в обещании Японии убрать комплексы Typhon

Россия скептически отнеслась к обещанию Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon после завершения военных учений. Об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Нам японцы обещают, что они будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия, к сожалению, к нынешним властям, поэтому мы предупредили, что такие вещи без ответа не остаются», — сказал дипломат.

До этого Токио заверил, что полностью свернет комплексы сразу после маневров, ориентировочно в октябре текущего года.

Ранее российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев предостерег южнокорейские власти от размещения аналогичных американских ракетных комплексов. По его оценке, такой шаг может обострить обстановку в регионе.