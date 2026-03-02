Путин созвонился с президентом ОАЭ

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщила газета Gulf News .

Главной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке, в том числе атаки Ирана по территории ОАЭ и других стран. Лидеры также затронули события в сфере безопасности и их влияние на стабильность региона.

Путин и Нахайян призвали к немедленному прекращению военной эскалации и выступили за диалог и дипломатическое решение проблем.

Ранее страны Персидского залива пригрозили Ирану ответными мерами и тяжелыми последствиями при нарушении норм международного права. С осуждением обстрелов выступили власти Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов. Они предупредили, что эскалация конфликта приведет к серьезному ответу в рамках общей системы безопасности.

Воздушное пространство Ирана закрыли до 3 марта. Из-за ситуации на Ближнем Востоке также отменили все международные рейсы из ОАЭ. Частично закрыла небо и Иордания.