Иордания частично закрыла воздушное пространство

В Иордании частично закрывают воздушное пространство для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов. Об этом сообщил председатель Совета уполномоченных Комиссии по регулированию гражданской авиации, капитан Дейфаллах Аль-Фараджат, чьи слова привело агентство Petra .

Он отметил, что мера начнет действовать ежедневного со 2 марта с 18:00 до 09:00 по московскому времени.

Решение останется в силе до уведомления профильных ведомств. Пассажиров призвали напрямую связаться со своими авиакомпаниями, чтобы уточнить расписание полетов.

Французские власти ранее заявили, что готовы защищать страны Персидского залива на фоне обострения конфликта. Речь идет в том числе об Иордании, ОАЭ, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке и Бахрейне.