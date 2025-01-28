Путин смеется. Трампу посоветовали не слушать советы спецпосланника по Украине

Риттер: Трампу не следует слушать советы Келлога о санкциях против России

Спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог не разбирается в экономике и дает плохие советы. Президенту США Дональду Трампу не следует к нему прислушиваться, сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom .

Он посоветовал Трампу стать умнее, чем он есть, чтобы сдвинуть решение украинской проблемы с мертвой точки. Риттер заявил, что Келлог не разбирается в мировой экономике, поэтому дает президенту неправильные рекомендации.

«Просто бросается глупыми цифрами, а Трамп его слушает. Владимир Путин, должно быть, смеется прямо сейчас», — сказал разведчик.

Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами за продолжение спецоперации. Он поручил Келлогу добиться прекращения конфликта за 100 дней. Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что президенту не удастся запугиваниями принудить страну к переговорам.