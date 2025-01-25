В США предрекли провал Трампа из-за его ультиматума

Deep Dive: Трамп не получит переговорами то, чего не смогли добиться на фронте

Положение российской армии на Украине настолько стабильно крепкое, что Россия может ни о чем ни с кем не договариваться. Об этом в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«России необязательно о чем-либо договариваться, и если Трамп вступает, думая, что сможет получить путем переговоров то, что не получилось получить на поле боя, то он сам загоняет себя в угол», — сказал подполковник, добавив, что считает попытки Трампа запугать российского президента Владимира Путина никоим образом не заставят того пойти на уступки в разрешении украинского конфликта.

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозы Трампа, назвав их тупиковым путем в решении конфликта на Украине, демонстрирующим лишь отсутствие действительно рабочих методов.