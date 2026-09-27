В Венеции начнут штрафовать туристов за шумные чемоданы

Власти Венеции решили ужесточить требования для туристов, путешествующих с чемоданами на колесах, которые громко стучат по мостовой. Муниципальный совет города утвердил штрафы на сумму до 500 евро (около 48 тысяч рублей), сообщил MK.RU .

Городские власти пошли навстречу жителям, жалующимся на громкий грохот багажа по улицам с брусчаткой и мостам. Особенно ранним утром и глубокой ночью. Исключением стали сумки с мягкими резиновыми или пневматическими шинами.

За исполнением запрета будут следить специальные патрули муниципальной полиции. При этом отелям предложили доставлять вещи туристов водным транспортом, чтобы избежать шума.

Ранее венецианские власти захотели обсудить повышение туристического сбора до 30-50 евро со следующего года, чтобы ограничить поток туристов в историческом центре города.