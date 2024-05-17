Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир | 360°

Мир 17 мая 2024, 13:30 Путин призвал укрепить складывающийся многополярный мир Путин: нужно укрепить складывающийся многополярный мир Пресс-служба Кремля

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Нужно укрепить складывающийся сейчас многополярный мир. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай.

Россия и Китай настроены поддерживать формирование многополярного мира. В современном мире необходимо искать компромиссы, подчеркнул глава государства.

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«Нужно укрепить складывающийся многополярный мир. В том, что он сейчас на наших глазах складывается, мир становится многополярным, нет никаких сомнений», — сказал Путин.

Визит Путина в Китай прошел насыщенно. Сначала российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые продлились больше двух часов, а затем отправились на торжественный прием. Главы государств также посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами и неформально пообщались в резиденции Чжуннаньхай. Во второй день Путин встретился со студентами Харбинского политехнического университета.

По итогам поездки российский лидер поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и все китайское руководство за приглашение, за создание очень благоприятной, теплой атмосферы. Как отметил Путин, партнерство России и Китая повысит уровень благосостояния народов.