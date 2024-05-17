«На благо человечества». Работа с коллайдером NICA позволит сделать мировые открытия | 360°

Наука 17 мая 2024, 12:48 «На благо человечества». Работа с коллайдером NICA позволит сделать мировые открытия Путин: работа с коллайдером NICA позволит сделать открытия мирового уровня Unsplash

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Эксперименты на коллайдере NICA в Подмосковье позволят сделать открытия мирового уровня и двигать прогресс на благо всего человечества. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время общения со студентами Харбинского политехнического университета.

В Дубне при помощи китайских коллег на базе объединенного института ядерных исследований строят уникальный ускорительный комплекс NICA.

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«Абсолютно уверен: эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытия поистине мирового уровня, двигать вперед научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и, без всякого преувеличения, на благо человечества», — заявил Путин.

NICA является одним из шести проектов класса «мегасайенс» в России. Новый коллайдер, как полагают ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые моменты после Большого взрыва. В проекте участвуют 26 стран, но площадкой для его реализации стал именно подмосковный город.

Ранее ученые начали проводить эксперименты перед запуском коллайдера NICA. Они подтвердили, что технологически оборудование собрано правильно и сможет выдержать заданные параметры. Пуск коллайдера намечен на 2024 год.