Мир 18 мая 2024, 18:01 Путин поставил Великобритании ультиматум в ответ на угрозы Sohu: президент Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин повел себя нестандартно в ответ на заявления Великобритании о «праве» ВСУ наносить удары оружием по российским регионам. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Кремль своими действиями поставил Британии ультиматум, сообщили китайские журналисты.

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Путин заставил власти страны снизить градус воинственной риторики, приказав провести учения с применением нестратегических ядерных сил. По мнению авторов публикации, российский президент показал, чем обернутся провокации Великобритании.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство на Западе. Кроме того, совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина стали пощечиной для США.

Сейчас Россия — крупный игрок на мировой арене, заявил экс-разведчик Пентагона Скотт Риттер. А Путин является самым уважаемым президентом в мире.