Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США | 360°

Мир 18 мая 2024, 03:52 Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США FT: совместные заявления Путина и Си Цзиньпина в Китае стали пощечиной США РИА «Новости»

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Совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина, высказанные в ходе двухдневного визита президента РФ в Пекин, стали пощечиной для США. Такое мнение выразили журналисты газеты Financial Times.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — заявили журналисты.

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Авторы статьи привели пример слова Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между Россией и Китаем. Также на встрече лидеров прозвучало обещание противостоять американскому давлению.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство в правительстве США. Он отметил, что власти будут отслеживать развитие сотрудничества между обеими странами.