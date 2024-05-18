Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США | 360°

Мир

18 мая 2024, 03:52

Заявления Путина и Си Цзиньпина стали пощечиной для США

FT: совместные заявления Путина и Си Цзиньпина в Китае стали пощечиной США

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Совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина, высказанные в ходе двухдневного визита президента РФ в Пекин, стали пощечиной для США. Такое мнение выразили журналисты газеты Financial Times.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать Россию в вопросе украинского конфликта», — заявили журналисты.

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Авторы статьи привели пример слова Путина и Си Цзиньпина об укреплении военных связей между Россией и Китаем. Также на встрече лидеров прозвучало обещание противостоять американскому давлению.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что развитие российско-китайских отношений вызвало беспокойство в правительстве США. Он отметил, что власти будут отслеживать развитие сотрудничества между обеими странами.

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Китай

Си Цзиньпин

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