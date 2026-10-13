360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин поговорил с президентом ОАЭ по телефону

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

    Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит взаимовыгодный и стратегический характер. Разговор провели в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ, которое отмечают в этом году.

    Президенты затронули договоренности, которых достигли Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп относительно поставок российского дизельного топлива. Также главы России и ОАЭ рассмотрели перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива и условились продолжать личные контакты.

    Недавно Владимир Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке.

    Читайте также

    Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

    Наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность дать площадку для переговоров по Украине

    Принц ОАЭ в сандалиях и беседа с Токаевым. Путин провел встречи на полях БРИКС

    Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

    Наследный принц Абу-Даби подтвердил готовность дать площадку для переговоров по Украине

    Принц ОАЭ в сандалиях и беседа с Токаевым. Путин провел встречи на полях БРИКС