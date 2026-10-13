Путин поговорил с президентом ОАЭ по телефону

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которое носит взаимовыгодный и стратегический характер. Разговор провели в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ, которое отмечают в этом году.

Президенты затронули договоренности, которых достигли Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп относительно поставок российского дизельного топлива. Также главы России и ОАЭ рассмотрели перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива и условились продолжать личные контакты.

Недавно Владимир Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке.