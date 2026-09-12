Кронпринц ОАЭ явился на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Президент России Владимир Путин во второй день визита в Индию встретился с зарубежными лидерами. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян облачился на переговоры в традиционный костюм и надел кожаные сандалии. Кадры с мероприятия показал телеканал Sky News Arabia .

В начале встречи политики обменялись пожеланиями благополучия и процветания стран. Путин обсудил с Аль Нахайяном российско-эмиратские отношения и международную повестку.

Наследный принц надел на встречу традиционный арабский костюм. На фото он стоял в черном платье-кандуре, с белой куфией на голове, удерживаемой черным ободком, и темных кожаных сандалиях нааль на ногах.

Помимо представителя ОАЭ Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил ИС «Вести», что они общались в неформальной обстановке.

Президент России прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. В первый день визита он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.