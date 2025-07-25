Путин подарит Китаю трофейные ракеты Storm Shadow

Россия может отправить Китаю образцы западной трофейной техники, в том числе ракеты Storm Shadow и элементы систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило издание NetEase .

Оно уточнило, что «подарок» от президента Владимира Путина может обернуться большими проблемами для Соединенных Штатов.

«Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», — отметило издание.

По его данным, трофейная техника укрепит российско-китайское партнерство, а также нанесет стратегический удар по американским интересам, так как раскроются многие технологические секреты США и их союзников.

Ранее военные ВС России придумали новый способ использования трофейного короба НАТО. Они применили его в своей походной кухне — сварили в нем спагетти. Военные засняли процесс на видео и дали понять, что считают эту тару пригодной только для варки макарон.