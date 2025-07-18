«Спагетти в цинке». Бойцы ВС России придумали нестандартное применение коробу НАТО

Российские военнослужащие решили использовать трофейный короб НАТО в своей походной кухне. Они сварили в нем спагетти, видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах запечатлено, как на газовом баллоне стоял ящик с кипящей водой, в котором варились спагетти. Рядом — тушенка и миски.

«Сегодня у нас на ужин спагетти в цинке», — сказал один из бойцов.

Солдаты ВС России использовали короб не по прямому назначению для сухих пайков, а приготовили в нем ужин. Таким образом они дали понять, что считают эту тару пригодной только для варки макарон.

Ранее стало известно, что российские солдаты в зоне спецоперации уничтожают западные танки Abrams и Leopard самодельными минами за 200 рублей.