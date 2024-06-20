Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подлагодарил Вьетнам за теплый прием. Он отметил, что российскую делегацию в Ханое встретили с особым радушием. Его процитировало РИА «Новости».

Он выразил признательность генеральному секретарю Центральной коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу, президенту страны То Ламу и премьер-министру Фам Минь Тиню. Также Путин поблагодарил всех вьетнамских друзей за организацию государственного визита и теплый радушный прием.

«Когда говорю теплый, имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя», — сказал российский лидер.

Сейчас температура воздуха в Ханое выше 35 градусов.

Встреча лидеров двух стран прошла в президентском дворце. Путин прибыл туда на отечественном Aurus, который вызвал настоящий ажиотаж среди вьетнамцев. По итогам встречи власти Вьетнама объявили Россию приоритетом во внешней политике.

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