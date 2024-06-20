Aurus Владимира Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме
Aurus президента России Владимира Путина вызвал настоящий ажиотаж среди вьетнамцев. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.
Рядом с президентской машиной у дворца в Ханое собрались люди. Заметив российский Aurus, вьетнамцы выстроились в очередь, чтобы сделать снимок.
«Все по очереди фотографируются возле знаменитой машины. Ждут терпеливо и делают снимок на память», — подчеркнул Синеок.
Путин прибыл в президентский дворец в Ханое утром в четверг, 20 июня. На месте российского лидера встретил вьетнамский коллега То Лам. По словам президента, укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям — одно из приоритетных направлений РФ.
В стране у Путина намечена насыщенная программа. Он проведет встречу со всей четверкой руководителей страны, а также с выпускниками советских и российских вузов.