Aurus Владимира Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме

Рядом с президентской машиной у дворца в Ханое собрались люди. Заметив российский Aurus, вьетнамцы выстроились в очередь, чтобы сделать снимок.

«Все по очереди фотографируются возле знаменитой машины. Ждут терпеливо и делают снимок на память», — подчеркнул Синеок.

Путин прибыл в президентский дворец в Ханое утром в четверг, 20 июня. На месте российского лидера встретил вьетнамский коллега То Лам. По словам президента, укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям — одно из приоритетных направлений РФ.

В стране у Путина намечена насыщенная программа. Он проведет встречу со всей четверкой руководителей страны, а также с выпускниками советских и российских вузов.