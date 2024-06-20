Традиционная дружба. Власти Вьетнама объявили Россию приоритетом во внешней политике

Президент Вьетнама То Лам назвал Россию одним из внешнеполитических приоритетов

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Россия поддержала Вьетнам в борьбе за независимость. Отношения с этой страной сделали приоритетом внешней политики, заявил президент То Лам на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Ханое. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы придаем важное значение развитию дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», — сказал он.

То Лам поблагодарил страну за бескорыстную помощь Вьетнаму в борьбе за независимость. Сегодня страна, по его словам, проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику. При этом государство придает важное значение развитию дружбы и партнерства с Россией.

Переговоры лидеров длились около полутора часов. То Лам заявил, что они прошли успешно, президенты обсудили региональную проблематику.

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