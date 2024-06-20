Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов в Ханое

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам. В Ханое он встретится со всей четверкой руководителей страны и выпускниками советских и российских вузов, сообщило РИА «Новости».

Глава государства прилетел во Вьетнам вечером 19 июня сразу после визита в Северную Корею. Он поприветствовал всех встретивших его представителей страны и направился в свой лимузин Aurus.

В четверг, 20 июня, Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое он встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Утром 20 июня российский лидер прибыл в президентский дворец в Ханое. На месте главу государства встретил его вьетнамский коллега То Лам.

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